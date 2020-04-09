Manisa'da korona tedbirlerine uymayan 34 kişiye ceza
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Manisa, 3. Sayfa

Manisa'da korona tedbirlerine uymayan 34 kişiye ceza

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Nisan Perşembe günü il genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 34 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

09.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:30
Manisa'da korona tedbirlerine uymayan 34 kişiye ceza

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Nisan Perşembe günü il genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 34 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde 65 yaş üstü 5 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunundan, 20 yaş altı 6 şahsa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten, 7 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunundan, 20-65 yaş aralığında olan 4 şahsa şehirler arası yolcu taşımak ve seyyar maske sattıkları gerekçesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten, 5 şahsa sosyal mesafeyi korumama, yüzde 50 oturma düzenine uymamak, tek/çift plaka uygulaması ihlalinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunundan ve 14 günlük karantina süresine uymayan 7 şahsa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten toplam 34 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır." - MANİSA

Kaynak: İHA

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