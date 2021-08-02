Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
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Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Korkutan orman yangını havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Cephanelik mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı tüm ekipler müdahale etti. Yangına vatandaşlar ise kimisi yangın tüpleriyle, kimisi toprak atarak müdahale etti. Vatandaşlar ekiplerin söndürme çalışmalarına içme suyu ile de destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 10 dönüm alan zarar gördü. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Korkutan orman yangını havadan da görüntülendi.

(Behzat Akcan/İHA)

Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Manisa'da korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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