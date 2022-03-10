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Manisa'da korkutan ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da korkutan ev yangını

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde klimadan kaynaklanan yangında maddi hasar meydana geldi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde klimadan kaynaklanan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Saruhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K.'ya ait zemin katlı evde klimanın elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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