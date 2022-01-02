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Manisa'da korkutan ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da korkutan ev yangını Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangınında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'da korkutan ev yangını

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangınında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlker Kulakoğlu'na ait ahşap evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Yangını gördükten sonra itfaiyeyi aradığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Avcı, "Pencereden alevlerin çıktığını görünce hemen durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye de zamanında gelerek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Neyse ki evde kimse yokmuş" dedi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da korkutan ev yangını

Manisa'da korkutan ev yangını

Manisa'da korkutan ev yangını

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