Manisa'da korkutan deprem (9)
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Manisa'da korkutan deprem (9)

MANİSA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİManisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:26
Manisa'da korkutan deprem (9)

'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DAHA MEYDANA GELDİ

'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA
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