Manisa'da korkutan deprem Manisa'da korkutan depremMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da korkutan deprem

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç'ın yanı sıra ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 08.40'ta merkez üssü Manisa Kırkağaç ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kırkağaç ve kırsal mahalleri Karakurt, İlyaslar, Siledik, Hamitli ve Yağmurlu ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu.

Kırkağaç'taki 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.30 itibari ile Richter ölçeğine göre en büyüğü 2.0, en küçüğü ise 1.0 olan 6 ayrı artçı sarsıntı daha yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA