Manisa'da korkutan deprem (10)
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Manisa'da korkutan deprem (10)

SÜLEYMANLI MAHALLESİ'NE 20 ÇADIR KURULDUMerkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu.

29.01.2020 01:59 | Son Güncelleme: 29.01.2020 01:59
Manisa'da korkutan deprem (10)

MAHALLESİ'NE 20 ÇADIR KURULDU

Merkez üssü 'nın ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu. Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi. 

Barış GEZİCİ/MANİSA,


Kaynak: DHA
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