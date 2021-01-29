Manisa'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Manisa'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

29.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:06
Manisa'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin su kanalındaki köprüye çarpması sonucu sürücü öldü, yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin su kanalındaki köprüye çarpması sonucu sürücü öldü, yanındaki yolcu ağır yaralandı.

İzmir - Uşak kara yolu Mersindere Mahallesi mevkisinde Sami Yüksel'in (70) kullandığı 43 LU 821 plakalı açık kasa kamyonet, yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kanal üzerinde bulunan ve tarlaya giriş için kullanılan köprüye çarpan kamyonetteki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki Safiye Özkol'un (72) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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