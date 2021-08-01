Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

K.K'nin (21) kullandığı 45 TA 5654 plakalı otomobil, Alemşahlı Mahallesi Asar mevkisinde köprünün korkuluklarına çarptı.

Kazada, sürücü ile U.U. (27), M.Y. (26) ve M.U. (20) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan