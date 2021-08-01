Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

K.K'nin (21) kullandığı 45 TA 5654 plakalı otomobil, Alemşahlı Mahallesi Asar mevkisinde köprünün korkuluklarına çarptı.

Kazada, sürücü ile U.U. (27), M.Y. (26) ve M.U. (20) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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