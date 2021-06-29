Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
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Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde köpek yavrusuna eziyet ettiği iddia edilen kişiye idari para cezası kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde köpek yavrusuna eziyet ettiği iddia edilen kişiye idari para cezası kesildi.

Yörük Mahallesi'nde bir kişinin köpek yavrusuna eziyet ettiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis, M.Ç'nin köpeği sopayla yaraladığını belirledi.

M.Ç'ye, ilgili yasa gereği 1033 lira idari para cezası uygulandı.

Köpek yavrusu önce Salihli Belediyesi Veteriner Hekimliğine, ilk tedavisinin ardından da hayvanseverler tarafından İzmir'deki özel bir kliniğe götürüldü.

Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı
Köpek yavrusuna eziyet eden kişiye 1033 lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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