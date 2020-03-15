Manisa'da köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Manisa'da köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli ilçesindeki bir arazide köpek dövüşü yapılacağı ihbarı aldı.

Alana yapılan baskında, 5 Kangal cinsi köpeğin dövüştürüldüğü tespit edildi.

Ekipler, dövüşleri düzenlediği tespit edilen B.Y. (19), Ş.M.Ç. (19) ve T.A'yı (48) gözaltına aldı.

Şüphelilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 21 bin 490 lira para cezası verildi.

Köpekleri taşıyan 3 araç, jandarma tarafından yediemin otoparkına çekildi.

Köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan 5 bin 610 lira ceza kesildi.

Dövüştürülen köpekler ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA