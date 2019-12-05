Manisa'da köpeğin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı
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Manisa'da köpeğin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ağır yaralandı.

05.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58
Manisa'da köpeğin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı

'nın ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'nde ikamet eden 86 yaşındaki alzaymır hastası Emine Yıldız, evinin yakınındaki boş arazide dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yüzü parçalanan yaşlı kadını bulan bölgedeki avcılar, sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yıldız'ı Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadın, daha sonra sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Kaynak: AA
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