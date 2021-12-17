Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı - Haberler
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Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabildi.

İzmir'den Uşak istikametine giden Yetkin Yılmaz (29) idaresindeki 78 BN 262 plakalı tır, Esenyaza Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçti.

Buradaki bariyerlere çarparak duran tırdaki eşyaların bazı yola düştü.

Sürücü Yılmaz, yara almadan kurtuldu.

Yılmaz, AA muhabirine, İzmir'den aldığı yükü Ankara'ya teslim etmek için yola çıktığını söyledi.

Kula'ya 10 kilometre kala aniden aracın önüne köpek çıktığını anlatan Yılmaz, "Köpeğe çarpmamak için manevra yaparken karşı şeride geçtim. Köpeğinde bir canı var sonuçta. Kimse böyle olmasını istemezdi, iyi olmadı. Köpeği kurtarmak için kendimizi feda ettik." dedi.

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı

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AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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