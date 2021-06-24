Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin başka bir otomobile ve park halindeki tıra çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin başka bir otomobile ve park halindeki tıra çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Durasallı Mahallesi geçişinde, Behsat E'nin kullandığı 51 BH 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce aynı yönde seyir halindeki Abdullah B. idaresindeki 06 BFD 701 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarında park halindeki 26 EM 484 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Behsat E. ile otomobildeki Mahmut E, Resul E, Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahmut E'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Boris Johnson Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:28:55. #1.14#

title