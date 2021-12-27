Manisa'da kontrolden çıkan traktör minareye çarptı - Haberler
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Manisa'da kontrolden çıkan traktör minareye çarptı

Manisa'da kontrolden çıkan traktör minareye çarptı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün cami minaresine çarpması sonucu, sürücü yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün cami minaresine çarpması sonucu, sürücü yaralandı.

Baharlar Mahallesi'nde D.İ. (24) idaresindeki 45 TA 2089 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Arkasında römorkör de takılı traktör, minarenin kaidesine çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü D.İ, sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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