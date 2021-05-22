Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki metruk bir binaya çarparak durabildi, sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki metruk bir binaya çarparak durabildi, sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İzmir - Ankara kara yolu üzerindeki Çepnidere kavşağında Ersuhal Bayat'ın (57) kullandığı 35 VYD 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki metruk bir binaya çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerinde acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tır ve binanın beton tavanı arasında sıkışan sürücü Bayat, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vinç ve iş makineleri yardımıyla yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen