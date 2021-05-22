Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki metruk bir binaya çarparak durabildi, sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki metruk bir binaya çarparak durabildi, sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmir - Ankara kara yolu üzerindeki Çepnidere kavşağında Ersuhal Bayat'ın (57) kullandığı 35 VYD 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki metruk bir binaya çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerinde acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır ve binanın beton tavanı arasında sıkışan sürücü Bayat, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vinç ve iş makineleri yardımıyla yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 'Hamilelik' detayı kahretti
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
'Gözaltı sırasında sarkıntılık' gerekçesiyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" gerekçesiyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Burak Sergen Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da kontrolden çıkan tır metruk binaya çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:08:41. #1.13#

title