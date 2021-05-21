Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı
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Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin üzüm bağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin üzüm bağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sarıgöl'den Alaşehir yönüne gitmekte olan Yasemin Athan (32) yönetimindeki 45 KB 2890 plakalı otomobil Elemli bölgesinde kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi.

Sürücü Athan kazayı yara almadan atlattı, otomobildeki oğlu Kağan Athan (11) yaralandı.

Kağan Athan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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