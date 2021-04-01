Kontrolden çıkan otomobil, 4 otomobile çarpıp pastaneye girdi
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Kontrolden çıkan otomobil, 4 otomobile çarpıp pastaneye girdi

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 3'ü park halinde 4 otomobile çarptı, yol kenarındaki pastaneye girerek durabildi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 3'ü park halinde 4 otomobile çarptı, yol kenarındaki pastaneye girerek durabildi.

Vedat D'nin kullandığı 45 AAG 229 plakalı otomobil, 75. Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta Davut Ö. yönetimindeki 45 AEK 955 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra bir pastaneye girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan Vedat D, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan yol, hasar gören otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Pastane sahibi Serhat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben müşterilerimle ilgilendiğim sırada otomobil iş yerine girdi. Dükkanım yıkıldı sandım. Sanırım süratliymiş ve kırmızı ışıkta geçmiş. Çok şükür içeride müşterimiz yoktu. Ucuz kurtulduk." dedi.

Kontrolden çıkan otomobil, 4 otomobile çarpıp pastaneye girdi
Kontrolden çıkan otomobil, 4 otomobile çarpıp pastaneye girdi
Kontrolden çıkan otomobil, 4 otomobile çarpıp pastaneye girdi
Kontrolden çıkan otomobil, 4 otomobile çarpıp pastaneye girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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