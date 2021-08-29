Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü

Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü İsmet Akaydın (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü İsmet Akaydın (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli'nin Çayköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Akaydın'ın kullandığı 45 SC 0088 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Akaydın, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akaydın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akaydın'ın evli olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü
Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hazal Kaya Filiz Akın Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:23:50. #1.16#

title