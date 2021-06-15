Manisa'da komşusunu öldüren kişi intihar etti
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Manisa'da komşusunu öldüren kişi intihar etti

Manisa'da komşusunu öldüren kişi intihar etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde komşusunu tüfekle öldüren zanlı intihar etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde komşusunu tüfekle öldüren zanlı intihar etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bey Akkor (56), aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kader Oktay'la (52) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkor, av tüfeğiyle Oktay'ı vurdu.

Akkor, daha sonra aynı tüfekle kendini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelmede, Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akkor da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da komşusunu öldüren kişi intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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