Manisa'da komşu kavgasında bir kadın bıçakla yaralandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı apartmanda oturan komşular arasında çıkan kavgada, bir kadın bıçakla bileğinden yaralandı.

Topçuasım Mahallesi'ndeki Kumludere Caddesi üzerinde aynı apartmanda oturan komşular F.A. ile F.D. arasında tartışma çıktı.

Araya girmeye çalıştığı belirtilen F.D'nin eşi H.D. (37) bileğinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.D, sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının ekmek bıçağıyla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen F.A. ise gözaltına alındı.

Haberi Kaydet