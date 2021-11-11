Manisa'da komşu kavgasında bir kadın bıçakla yaralandı - Haberler
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Manisa'da komşu kavgasında bir kadın bıçakla yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da komşu kavgasında bir kadın bıçakla yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı apartmanda oturan komşular arasında çıkan kavgada, bir kadın bıçakla bileğinden yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı apartmanda oturan komşular arasında çıkan kavgada, bir kadın bıçakla bileğinden yaralandı.

Topçuasım Mahallesi'ndeki Kumludere Caddesi üzerinde aynı apartmanda oturan komşular F.A. ile F.D. arasında tartışma çıktı.

Araya girmeye çalıştığı belirtilen F.D'nin eşi H.D. (37) bileğinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.D, sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının ekmek bıçağıyla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen F.A. ise gözaltına alındı.

Manisa'da komşu kavgasında bir kadın bıçakla yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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