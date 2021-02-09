Manisa'da kolonyayla soba tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı
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Manisa'da kolonyayla soba tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

09.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:30
Manisa'da kolonyayla soba tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba tutuşturmak için kolonya kullanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba tutuşturmak için kolonya kullanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan A.Ö. (14) evde annesiyle olduğu sırada, tutuşturmaya çalıştığı sobadaki kömürün üzerine kolonya döktü.

Parlayan sobadan yayılan alevler nedeniyle A.Ö. yaralandı, evde de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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