Manisa'da "Kız Kaçırma" Kavgası: 7 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi TOKİ Konutları'nda, iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mahsuni K, Şahin K. ve Kemal Y. yaralandı.

Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu Emrah Y, Bayram Y, Durali Y. ve Serpil E. de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.