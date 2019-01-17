Manisa'da Kışladaki Gıda Zehirlenmesi Davası

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda bir askerin öldüğü, çok sayıda askerin hastaneye kaldırıldığı gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında şirket sahibi ve askeri personelin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları ile mağdurlar katıldı.

Duruşmada ifadesine başvurulan mağdurlardan Naim Işık, olay günü akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandığını, olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu, askerliğinin kalan 11 aylık bölümünde bir daha kışladan yemek yiyemediğini söyledi.

Yemek şirketinin hazırladığı yemekleri, şirket yetkililerinin dahi yemediğini öne süren Işık, "Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim, evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim, hep cebimden harcayarak yedim, yaklaşık 10 bin lira masrafım oldu. Şikayetçiyim." dedi.

Mağdurlardan Yunus Sürücü de yaşanan olayın ardından panik atak hastası olduğunu, konuşma bozukluğu yaşadığını, o günden sonra çorba dahi içerken tedirgin olduğunu söyledi.

"Kabuslar görüyorum"

Tuncay Özer de askerlik görevini yaparken yediği yemeğin ardından kendisini rahatsız hissettiğini anlatarak, "Midem çok bulandı, çok kez istifra ettim. 5 gün müşahede altında tutuldum. Artık et yemeklerinden uzak duruyorum. Bazen rüyalarıma giriyor, kusmuğun içinde boğulduğuma dair kabuslar görüyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mağdur ifadelerinin ardından duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Olay ve iddianame

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmıştı. 23 Mayıs'taki gıda zehirlenmesi sonucu bir asker hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 6'sı asker 48 kişiden aralarında yemek şirketinin genel müdürü A.T'nin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Daha sonraki adli süreçte ise tutuklu sanıkların tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bazı yemeklerde salmonella virüsü tespit edildiği belirtilerek aralarında şirket sahibi ve askeri personelin de bulunduğu 35 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ve "görevi ihmal" suçlarından 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede ayrıca 722 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

Kaynak: AA