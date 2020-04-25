Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 80 kişiye 145 bin 628 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 80 kişiye 145 bin 628 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yürütülen denetimlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "24 Nisan 2020 günü ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan toplam 80 kişiye 145.628,00 TL cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA