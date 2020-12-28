Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 182 bin 478 TL ceza
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Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 182 bin 478 TL ceza

28.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:31
Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 182 bin 478 TL ceza

Manisa'da Covid-19 kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 137 kişi ve işletmeye 182 bin 478 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa'da Covid-19 kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 137 kişi ve işletmeye 182 bin 478 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 25 Aralık 2020 tarihi saat 21.00'den 28 Aralık 2020 tarihi saat 05.00'a kadar İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 130 ekip ve toplam 385 personel sahada görev almış olup, 137 kişi/işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 182 bin 478 TL idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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