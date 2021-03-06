Manisa'da kısıtlamasız ilk hafta sonunda da denetimler devam etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kademeli normalleşme kapsamında aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonunu geçiren Manisa'da denetimlerine ara vermeden devam etti.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda denetimlerine devam ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Vatandaşların ulaşım sağladıkları toplu taşıma ve işçi servis araçlarında, kafe ve çay bahçeleri ve lokanta gibi işletmelerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, vatandaşların maske takıp takmadıkları, mesafeye dikkat edip etmediklerini ve dezenfeksiyon gibi hijyen koşullarını denetledi. Zabıta araçları ile kent merkezinde dolaşılarak, anonsla tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı