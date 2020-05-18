Manisa'da kısıtlamanın ikinci günü 241 kişiye ceza Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa'da kısıtlamanın ikinci gününde toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa'da kısıtlamanın ikinci gününde toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 34 kişiye adli işlem, 207 kişiye idari işlem olmak üzere toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Manisa'da kısıtlamanın ilk günü 176 kişiye toplam 215 bin 978 TL cezai işlem uygulanmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA