Manisa'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
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Manisa'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

23.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:04
Manisa'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin muhtelif noktalarına yem bıraktı.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin muhtelif noktalarına yem bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, yaptığı açıklamada sokak hayvanların aç kalmaması için polis ve jandarma işbirliğiyle yemleme yaptıklarını bildirdi.

Ekiplerin Şehzadeler ilçesinde Turgut Özal Mahallesi yakınlarında sokak hayvanlarını, Spil Dağı eteklerinde ise yaban hayvanlarını beslediğini ifade eden Bahçeci, hayvanların bu süreçte aç bırakılmaması için jandarma, emniyet ve belediyelerle doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerinin düzenli çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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