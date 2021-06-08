Manisa'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında 46 proje uygulanacak
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Manisa'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında 46 proje uygulanacak

Manisa'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında 46 proje uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi" ile "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Destekleri Projesi" kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Bakanlığa sunduğu 46 proje, destek almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi" ile "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Destekleri Projesi" kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Bakanlığa sunduğu 46 proje, destek almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İlimizde Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı kapsamında idari ve teknik yönden uygun bulunan 10 adet proje Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. 19 milyon 350 bin TL bedelli 10 adet projenin uygulanması sonunda yatırımcılarımıza 9 milyon 212 bin TL hibe ödemesi yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Kapsamında, Kırsal Ekonomik Altyapı Destekleri programı dahilinde ise idari ve teknik yönden uygun bulunan 36 adet proje Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. 6 milyon 739 bin TL bedelli 36 adet projenin uygulanması sonucunda yatırımcılarımıza 3 milyon 369 bin 500 TL hibe ödemesi yapılacaktır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üretimin durmaması için yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vermesi ve sunulan 46 projenin destek almaya hak kazanması bizleri mutlu etmiştir. Manisa'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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