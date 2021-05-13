Manisa'da kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi

Manisa'da kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

İlçeye bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde T.A'ya (51) ait kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, adreste bulunan 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza kesti.

T.A. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:39:44. #1.16#

title