Manisa'da ki 4.2 büyüklüğünde deprem İzmir'den de hissedildi
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Manisa'da ki 4.2 büyüklüğünde deprem İzmir'den de hissedildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19.02.2020 00:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:49
Manisa'da ki 4.2 büyüklüğünde deprem İzmir'den de hissedildi

'nın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem, Manisa'nın yanı sıra 'in de birçok ilçesinden hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, saat 00.23'te Kırkağaç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem,


Manisa'nın yanı sıra İzmir'in de birçok ilçesinde hissedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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