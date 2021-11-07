Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
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Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kestiği kavak ağacı üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kestiği kavak ağacı üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Horzumembelli Mahallesi Çukur Yaylası mevkisinde bulunan arazisinde kestiği kavak ağacı Mustafa Kurt'un (45) üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Kurt, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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