Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Manisa'nın Soma ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
11.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:44
Manisa'nın Soma ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Soma ilçesi Yırca Mahallesinde asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri İ.Y'yi (47) durdurdu.
Şüphelinin GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Zanlı, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA