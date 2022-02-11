Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün uyarılara rağmen kaçmaya başlaması üzerine araç kovalamaca sonucu durduruldu.

Otomobildeki T.Ş'nin (27) nitelikli yağma suçundan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

T.Ş, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Haberler

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