Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Sürücünün uyarılara rağmen kaçmaya başlaması üzerine araç kovalamaca sonucu durduruldu.
Otomobildeki T.Ş'nin (27) nitelikli yağma suçundan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
T.Ş, işlemleri için emniyete götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Güncel