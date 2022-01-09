Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ekipler, şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.
Sürücünün uyarılara rağmen kaçmaya başlaması üzerine araç kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçtaki E.A'nın (22) cinsel saldırı suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
E.A, işlemleri için emniyete götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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