Manisa'da kenevir operasyonu: 50 kök ele geçirildi
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Manisa'da kenevir operasyonu: 50 kök ele geçirildi

Manisa'da kenevir operasyonu: 50 kök ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonunda 50 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonunda 50 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Çakalazmağı mevkisinde bulunan bir mısır tarlasında kenevir ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Mısır tarlasında inceleme yapan ekipler boyları 2 metreye kadar ulaşan 50 kök kenevir tespit etti. Kenevirlerin ekimini yapan F.A. gözaltına alınırken, kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu. - MANİSA

Manisa'da kenevir operasyonu: 50 kök ele geçirildi
Manisa'da kenevir operasyonu: 50 kök ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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