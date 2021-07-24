Manisa'da kendi vücudunu yaralayan kocasının elindeki bıçağını almaya çalışan eşi de yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştıkları sırada kendini bıçakla yaralayan koca ile ona engel olmak isterken yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.