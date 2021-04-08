Manisa'da kazdırdığı su kuyusuna giren kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasında açtırdığı su kuyusuna giren kişi, toprak kayması sonucu öldü.
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasında açtırdığı su kuyusuna giren kişi, toprak kayması sonucu öldü.
Kendisine ait tarlasında su kuyusu açtıran Recep Akgün (62), iş makinesinin çalışmasını durdurmasının ardından yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki kuyuya indi.
Bu sırada kuyunun yanına yığılan toprak kayarak Akgün'ün üzerine yığıldı.
Kazı alanındakilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye gelen maktulün eşi Ayşe Akgün ve ağabeyi Halil Akgün, sinir krizi geçirdi.
İş makinesi operatörü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay