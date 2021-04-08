Manisa'da kazdırdığı su kuyusuna giren kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da kazdırdığı su kuyusuna giren kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da kazdırdığı su kuyusuna giren kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasında açtırdığı su kuyusuna giren kişi, toprak kayması sonucu öldü.

Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasında açtırdığı su kuyusuna giren kişi, toprak kayması sonucu öldü.

Kendisine ait tarlasında su kuyusu açtıran Recep Akgün (62), iş makinesinin çalışmasını durdurmasının ardından yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu sırada kuyunun yanına yığılan toprak kayarak Akgün'ün üzerine yığıldı.

Kazı alanındakilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye gelen maktulün eşi Ayşe Akgün ve ağabeyi Halil Akgün, sinir krizi geçirdi.

İş makinesi operatörü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da kazdırdığı su kuyusuna giren kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:19:12. #1.15#
title