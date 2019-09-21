Manisa'da kazanlar dolusu aşure dağıtıldı

21.09.2019 17:37

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen aşure günleri hafta sonları pazar yerlerinde devam etti. Alaybey ve Laleli pazar yerlerinde vatandaşlara aşure ikramında bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sevgi, hoşgörü ve paylaşımın aşure hayrı vesilesiyle daim olmasını temenni etti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure dağıtımı etkinlikleri kentin çeşitli noktalarında devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi Perşembe pazar yerinde başlayan aşure günleri kapsamında Alaybey ve Laleli pazar yerlerinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İl Yönetimi, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Sebze Meyve ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener katıldı.



Aşure ikramının ilk adresi Alaybey Mahallesi'nde kurulan pazar yeri oldu. Aşure dağıtımı öncesi esnaf ve vatandaşlarla birlikte eller semaya açılarak, dualar okundu. Okunan duaların ardından aşure ikramlarını bizzat Başkan Ergün'ün elinden alan vatandaşlar, geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı dolayısıyla kendisine teşekkür ederek, hayır dualarında iletti.



Başkan Ergün, buradaki aşure dağıtımın ardından mahalle esnafının çay ikramını geri çevirmedi. Esnaf ve vatandaşla çay içip, sohbet eden Başkan Ergün, daha sonra ise Laleli pazar yerinde aşure ikramında bulundu.



Aşureyi kendi elleriyle vatandaşlara dağıtan Başkan Ergün, Muharrem Ayı'nın Manisalılara, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından pazar yerlerinde dağıtılan aşureler, hem alışverişini yapmak üzere pazara gelen vatandaşın, hem de pazarcı esnafının ağzını tatlandırdı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel aşure günlerinin Pazartesi günü Karaköy Pazaryerinde dağıtılacak aşure ile son bulacağı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA