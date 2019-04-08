Manisa'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar-Balıkesir Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Kudret G. yönetimindeki 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar'dan İstanbul yönüne seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde bulunan ve dönüş yapmak isteyen Caner Güvenci'nin (65) kullandığı 35 AV 3953 plakalı cipe çarptı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 35 AV 3953 plakalı araçta bulunan sürücü Caner Güvenci olay yerinde hayatını kaybederken, aracında bulunan Naci U. ve Sevim Ö. ile 10 V 3642 plakalı araçta olan Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Caner Güvenci'nin cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu mogura kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Manisa

Kaynak: DHA