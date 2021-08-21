Manisa'da kayıp ihbarı verilen çocuğu jandarma ekipleri buldu
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Manisa'da kayıp ihbarı verilen çocuğu jandarma ekipleri buldu

Manisa'da kayıp ihbarı verilen çocuğu jandarma ekipleri buldu
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Selendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Altınköy Mahallesinde oturan 13 yaşındaki çocuğun ailesi, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak çocuklarının amcasına gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını bir daha haber alamadıklarını belirtti.

Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu mahalle yakınlarında yol kenarında bulunan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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Manisa'da kayıp ihbarı verilen çocuğu jandarma ekipleri buldu - Haberler
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