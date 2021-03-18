Manisa'da kaybolan yaşlı adam Gediz Nehri ve çevresinde aranıyor
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Manisa'da kaybolan yaşlı adam Gediz Nehri ve çevresinde aranıyor

18.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:34
Manisa'da kaybolan yaşlı adam Gediz Nehri ve çevresinde aranıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde bakkal işleten Muammer Akkaya'dan (76) dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede otomobiliyle Muradiye'den Bağyolu Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen Akkaya'nın aracı Gediz Nehri yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Nehir çevresinde jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, AKUT, ANDA ekipleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama ekipleri de destek veriyor.

Ekipler, nehir yatağını drone ile havadan tararken, su altı ekipleri de nehir içinde belirlenen bölgelerde dalış yapıyor.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden oğlu Mahir Akkaya, gazetecilere, babasının maddi ya da manevi herhangi bir sorunu olmadığını, bir an önce bulunmasını umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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