Manisa'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaybolan 5 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaybolan 5 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Karakurt Mahallesi'nde yaşayan S.A, arazide otlanan hayvanlarının ağıla dönmemesi üzerine bölgede aramaya başladı.
Hayvanlarını bulamayan S.A'nın jandarmaya başvurması üzerine çalışma başlatan ekipler, hayvanları 18 saat sonra mahalleden 6 kilometre uzaklıkta buldu.
Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın