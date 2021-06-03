Manisa'da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından bulundu
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Manisa'da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından bulundu

Manisa'da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen bir ailenin 12 yaşındaki kız çocuklarının kaybolması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, küçük kızı bularak ailesine teslim etti.

Manisa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen bir ailenin 12 yaşındaki kız çocuklarının kaybolması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, küçük kızı bularak ailesine teslim etti.

Şehzadeler ilçesi Veziroğlu Mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 12 yaşındaki R.İ.'nin dün 15.00 sıralarında üvey annesinin yanından habersiz olarak ayrılması ve kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine harekete geçen Şehzadeler Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veziroğlu Mahallesi ile Manisa il merkezi arasında bulunan ovalık alan ve bağ evlerinde geniş çaplı arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu R.İ., Nurlupınar Mahallesine yakın bir arazide bulunarak, sağlık kontrolü için önce Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından kız çocuğu ailesine teslim edilirken aile jandarma ekiplerine dua etti. - MANİSA

Manisa'da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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