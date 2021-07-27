Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın aranıyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.
Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz'da ayrılan 75 yaşındaki Yadigar Özcan için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT ve ANDA Derneği ekipleri arama çalışmalarına başladı.
Aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor. Çalışmalar, iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen