Manisa'da kavgaya müdahale eden polis memurunun yaralanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
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Manisa'da kavgaya müdahale eden polis memurunun yaralanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Manisa'da kavgaya müdahale eden polis memurunun yaralanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Düz Sokak'ta 15 Ağustos'ta iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (46) bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.B. (16), H.B. (52), E.B. (20), A.B. (21), Ü.B. (24) ve M.E. (17) tutuklanırken, K.B. (18), K.B. (21), S.B. (19) ile K.B. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kavgada ağır yaralanan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru İşnel'in Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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