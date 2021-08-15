Manisa'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla ağır yaralandı.

Yeni Mahalle Düz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya müdahale eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel (46), bıçakla göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen