Manisa'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon
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Manisa'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon

11.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:51
Manisa'da

Manisa'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlının yakalanmasına yönelik operasyonda AK-47 piyade tüfeği ile balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Manisa'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlının yakalanmasına yönelik operasyonda AK-47 piyade tüfeği ile balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.D'nin (19) Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Asayiş komando bölüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir balistik yelek, 38 mühimmat ve bir şarjör ile ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek bulundu.

Mahalleden 1 gün önce ayrıldığı tespit edilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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