Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın
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Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın

Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'da karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

MANİSA'da karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde karton ambalaj üretimi yapılan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kartonların tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Fabrikada hasara yol açan yangın sırasında çalışan personel olmaması olası faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın
Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın
Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın
Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın
Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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